Маленькие картинки для статей

Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок206 просмотров
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Нужны маленькие картинки для статей. ширина 300 пикселов высота 250 Тематика андроид.

Я описываю сюжет картинки, допустим андроид в больнице, вы в инете в любых картинках находите нужные картинки и превращаете в одну. Рисовать с чистого листа ничего не надо. За картинку плачу 1 доллар.

Кто хочет потренироваться, жду.

10 лет назад
braun1975
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Nicholass
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
С работой справился на отлично. Картинок надо много, так что продолжу сотрудничество.
Хороший работодатель. Всегда вовремя расплачивался. Бывали не четко поставлены задачи, однако после ряда уточнений, на которые быстро давались ответы, все становилось на свои места.
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