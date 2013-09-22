Простые иконки для магазина

Нужно срочно нарисовать 3 иконки бесцветные для сайта. Первая - Бесплатная доставка по Москве Вторая - 100% Гарантия качества Третья - Доставка по всей России Четвертая - Возможен самовывоз Пример, где и как будут находится в приложении.
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Нужно четыре иконки для меню интернет-магазина. Белый цвет на прозрачном фоне.
пример на картинке, одна иконка уже есть (home) нужны остальные четыре
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