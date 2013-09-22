Простые иконки для магазина

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок166 просмотров
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Нужно четыре иконки для меню интернет-магазина. Белый цвет на прозрачном фоне.

пример на картинке, одна иконка уже есть (home) нужны остальные четыре

http://s004.radikal.ru/i206/1309/fd/3d47e995e6b3.jpg

10 лет назад
seo-lamer
Егоров 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Natali_Mis
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$10
1 день
Поразительная скорость. Отличное общение, адекватность и демократический ценник. Спасибо!
Хороший заказчик.Очень четкая задача.Порядочный.Мои наилучшие рекомендации к сотрудничеству...
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