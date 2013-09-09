Нарисовать 4 иконки пиктограммы для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Нужно срочно нарисовать 3 иконки бесцветные для сайта.

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Четвертая - Возможен самовывоз

Пример, где и как будут находится в приложении.

10 лет назад
marketing2b
Петр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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