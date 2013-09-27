Иконки 5 штук

Необходимо прорисовать иконки для сайта 6 шт. Сайт готов иконки в разделе почему 95% клиентов... http://ukoro.tk/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Нужны иконки под дизайн http://www.templatemonster.com/demo/44127.html справа под слайдером.
Именно идентичные такого типа, именно под этот дизайн.
Направленность - реклама недвижимости.
Под разделы:
1. 3D и ВИДЕОСЪЕМКА
2. ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС(ip-телефония, црм, голосовое меню, виртуальное рабочее место)
3. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
4. РАЗРАБОТКА САЙТОВ
5. ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (для понимания playdisplay.КОМ )
Креатив от Вас)
Просьба цену и сроки.
Без цены и сроков не рассматриваю.
Обязателен разговорный скайп.
Вот иконка http://livedemo00.template-help.com/wordpress_44127/wp-content/uploads/2013/04/services-3.png и в эти размеры.
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