Иконки 5 штук

Иконки и Пиксель-артЗавершен4 заявки220 просмотров
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Приветствую.

Нужны иконки под дизайн http://www.templatemonster.com/demo/44127.html справа под слайдером.

Именно идентичные такого типа, именно под этот дизайн.

Направленность - реклама недвижимости.

Под разделы:

1. 3D и ВИДЕОСЪЕМКА

2. ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС(ip-телефония, црм, голосовое меню, виртуальное рабочее место)

3. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

4. РАЗРАБОТКА САЙТОВ

5. ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (для понимания playdisplay.КОМ )

Креатив от Вас)

Просьба цену и сроки.

Без цены и сроков не рассматриваю.

Обязателен разговорный скайп.

Вот иконка http://livedemo00.template-help.com/wordpress_44127/wp-content/uploads/2013/04/services-3.png и в эти размеры.

10 лет назад
world-company
Дмитрий 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$15
2 дня
Все сделано в лучшем виде, сотрудничеством доволен.
Спасибо, был рад сотрудничеству с Вами!