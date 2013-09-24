Фавикон создать

Здравствуйте! Необходимо найти и обыграть в стиле сайте (по цветовой гамме) 9 иконок на тему грузоперевозок + сделать кнопку "онлайн консультанта". Сделать нужно за сегодня. У кого есть время и желание поработать - оставляйте контакты и обязательно указывайте ...