Фавикон создать

Иконки и Пиксель-артЗавершен4 заявки150 просмотров
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Здравствуйте.

Для сайта http://www.uacarparts.com.ua/ нужен фавикон

Тема : автомобили , автозапчасти. Украина.

надо - просто и понятно по теме.

10 лет назад
1zch
55 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Максим - отличный спец в своем деле. В подтверждение своего общего имиджа, работа была сделана за 30мин, с первой же попытки и принята. ОООчень рекомендую всем нуждающимся в его возможностях.
Все супер, моментальная оплата. Рекомендую!