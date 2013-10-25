Требуется нарисовать фоновое изображение, которое можно размножить для сайта http://hydrogencreatorru.153.com1.ru/shr1/index.php

Схематично показано на прикрепленной картинке, но это очень условно, нужно сделать не слишком привлекающим внимание на прозрачном фоне

Пример старого фона здесь: http://www.shr.su/component/content/article/1-shr.html примерно такая должна быть видимость, но сделать нужно элегантней

Прикрепляю и фон, который используется сейчас