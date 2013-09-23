Требуется дизайнер

$50
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок272 просмотра
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На работу требуется дизайнер с опытом работы.

Необходимо прорисовывать некоторые элементы сайта, которые верстаются.

Исходники элементов есть.

Задача увеличить их, так как мы расширяем размеры сайта. Следственно, если сейчас шапка сайта 1024, то ее нужно увеличить до 1250.

Наш сайт: http://adv-sonata.com.

10 лет назад
Sonataadv
Андрей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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