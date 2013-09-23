Разработать дизайн главной страницы сайта www.origroup.ru Дизайн должен коррелировать с наполнением сайта, например http://origroup.ru/nome-machinery Попытка номер 2. Во вложенном файле набросок. Пришлось нарисовать его самому, чтобы было проще понять, что мы хотим. Если будет нужен PSD ...
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На работу требуется дизайнер с опытом работы.
Необходимо прорисовывать некоторые элементы сайта, которые верстаются.
Исходники элементов есть.
Задача увеличить их, так как мы расширяем размеры сайта. Следственно, если сейчас шапка сайта 1024, то ее нужно увеличить до 1250.
Наш сайт: http://adv-sonata.com.
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