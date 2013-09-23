Создание дизайн-макета лэндинг пэйдж

Нужен дизайнер для создания дизайн-макета лэндинг пэйдж (landing page) для сайта страхового брокера.

Требования:

- Сделать все согласно ТЗ

- Красивое и аккуратное оформление

- Все заголовки и кнопки сделать согласно юзабилити

- Быть на связи в рабочее время

- По необходимости делать правки в сжатые сроки

- Срок выполнения 72 часа, со всеми правками

На выходе должен быть макет страницы + архив со всеми элементами дизайна для последующей вёрстки.

Если хотите чтобы я ответил на Ваш отклик, приложите к вашему ответу 3–5 лэндинг пэйдж, которые Вы разрабатывали. Для каждой пропишите стоимость и сроки разработки.