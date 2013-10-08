Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн (редизайн сайта). Тоесть с учетом всех элементов что есть сейчас, но дизайн должен быть качественным и приятным для пользователей. Всего 3 страницы для редизайна: http://bit.ly/qdCmqh http://bit.ly/14yUQy9 http://bit.ly/16TtJPf Бюджет 50-60$ Прошу оставлять ссылки на портфолио. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн Landing Page по продаже резиновой плитки.
Стиль: 3D стиль, Векторный стиль, Стиль Web 2.0, по стилю нравится сайт bmhostel.ru
Цвета: Рыжий, черный, белый, сочетания
Присутствуют информационные блоки: Слайдеры, Формы обрытной связи, Обратный отсчет времени
Предполагается фиксированная верстка
Тех. макет и бриф на дизайн находятся во вложении.
Пожалуйста, указывайте ориентировочные цены и сроки работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям.
- Похожие заказы
- $60Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $157
Здравствуйте! Нам необходимо сделать лендинг На основе вот этого сайта - molodost.bz В приложении структура сайта В приложении дизайн плаката Бюджет - 5000 wmrДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $125
Дизайнер для создание лэндиндиг пайдж. Срок 1-1,5 суток. Работа на постоянной основе. Работа по скайпу.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
На сайте http://lovi-podarok.ru/, настроить шаблон http://demo.omegatheme.com/joomla25/ot_naturalcosmetics/ исходники прилагаются.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры! Открываю проект по ре-дизайну действующего сайта. Условия: 1. Дизайн должен учитывать существующую структуру сайта и расположение блоков. 2. Дизайн должен быть сделан для лицевой страницы и всех внутренних страниц). 3. Должны быть сделаны новые иконки ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
На работу требуется дизайнер с опытом работы. Необходимо прорисовывать некоторые элементы сайта, которые верстаются. Исходники элементов есть. Задача увеличить их, так как мы расширяем размеры сайта. Следственно, если сейчас шапка сайта 1024, то ее нужно увеличить ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен дизайнер для создания дизайн-макета лэндинг пэйдж (landing page) для сайта страхового брокера. Требования: - Сделать все согласно ТЗ - Красивое и аккуратное оформление - Все заголовки и кнопки сделать согласно юзабилити - Быть на связи в ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть дизайн, отрисованный в JPG, исходников нет. Требуется внести изменения в дизайн, если можно без перерисовки JPG в PSD. Тематика - декоративная отделка, штукатурка.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется адаптировать шаблон под наши задачи. Необходимо сделать страницу с инфографикой. Шаблон в векторе предоставляю. Нужно сделать сегодня.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад