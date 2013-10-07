Дизайн для кино сайта

На работу требуется дизайнер с опытом работы. Необходимо прорисовывать некоторые элементы сайта, которые верстаются. Исходники элементов есть. Задача увеличить их, так как мы расширяем размеры сайта. Следственно, если сейчас шапка сайта 1024, то ее нужно увеличить ...