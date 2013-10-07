Дизайн для кино сайта

$60
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок207 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо сделать дизайн (редизайн сайта). Тоесть с учетом всех элементов что есть сейчас, но дизайн должен быть качественным и приятным для пользователей.

Всего 3 страницы для редизайна:

http://bit.ly/qdCmqh

http://bit.ly/14yUQy9

http://bit.ly/16TtJPf

Бюджет 50-60$

Прошу оставлять ссылки на портфолио.

Спасибо

10 лет назад
kosmoprince
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
Выбранный исполнитель
colorit_design
Ольга 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$60
4 дня
Все было сделано быстро и по ТЗ. Рекомендую!
С Сергеем приятно работать - знает чего хочет, вежлив, своевременная оплата. Советую!
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