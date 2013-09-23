Отрисовать дизайн сайта

Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн (редизайн сайта). Тоесть с учетом всех элементов что есть сейчас, но дизайн должен быть качественным и приятным для пользователей. Всего 3 страницы для редизайна: http://bit.ly/qdCmqh http://bit.ly/14yUQy9 http://bit.ly/16TtJPf Бюджет 50-60$ Прошу оставлять ссылки на портфолио. Спасибо