Нужно сделать такой же калькулятор расчета доставки как здесь: [url=https://www.dellin.ru/requests/]www.dellin.ru/requests/[/url] (Деловые линии) С такими же набором полей. Все расчетные данные берутся оттуда же через API Калькулятор должен иметь возможность размещения на любом сайте (на странице или в всплывающем окне). Чтобы не ...