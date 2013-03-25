Нужен грамотный верстальщик. Требуется переделать верстку сайта agromechanica.ru под адаптивную для мобильных устройств для всех страниц. В своем предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте стоимость работ и сроки.
- HTML-верстка21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать такой же калькулятор расчета доставки как здесь: [url=https://www.dellin.ru/requests/]www.dellin.ru/requests/[/url] (Деловые линии) С такими же набором полей. Все расчетные данные берутся оттуда же через API Калькулятор должен иметь возможность размещения на любом сайте (на странице или в всплывающем окне). Чтобы не ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перенести каталог товаров с описанием и характеристиками с CMS Simpla на Webasyst Shop-Script 7 Обязательно с сохранением УРЛов и структуры каталога (или с использованием редиректов). Стандартный способ переноса в Shop-Script не работает. Адрес для оценки объема: [url=https://pv-k.ru/]pv-k.ru[/url] Обязательно указывайте ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $450
Нужно отрисовать дизайн сайта по продаже мебели. Подробное задание будет выслано на почту.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать грамотный перевод договора-оферты на английский для размещения на сайте. Оплата по факту. В предложениях указывайте сразу стоимость работ и сроки!Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеется дом 78 м2, по плану 1 этаж Нужно сделать 2-й свет над залом (кухня-столовая) , т. е убрать потолок над этой зоной. На 2-м этаже сделать зону хранения (антресоли) и место отдыха.Архитектура зданий12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать три маленьких сайта визитки на юридическую тематику, по 5-8 страниц каждый. Предпочтительная CMS - Wordpress. Подробнее исполнителю.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать дизайн главной и внутренних страниц и верстку для интернет-магазина цветов. Предпочтения к кандидатам у которых есть примеры работ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Есть готовый шаблон для OSCommerce. Необходимо его перенести на VamShop. Пожалуйста присылайте только конкретные предложения с ценами.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать дизайн сайта и верстку под Amiro CMS. Тематика - юридические услуги. Подробное описание задачи обсуждается непосредственно с исполнителем. Оплата по договоренности. Просьба в предложении указывать ваши расценки!Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад