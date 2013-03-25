cqsys

Алексей cqsys

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
espoir7
Мария 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$550
10 баллов
11 лет назад
Сделать дизайн и верстку интернет-магазина
Хороший, приятный в общении заказчик, с оплатой никаких проблем. Спасибо за сотрудничество!
Остался доволен сотрудничеством с Марией. Дизайн и верстка сделаны на высоком профессиональном уровне с учетом всех пожеланий.
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omerfuka
Умер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Сделать перевод договора на английский
Отличное сотрудничество. Выполнял перевод договора. Своевременная оплата и лояльное отношение. Спасибо большое. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением Умер Фука
Заказывал перевод договора. Все сделано быстро и на профессиональном уровне. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$330
10 баллов
11 лет назад
Сделать три маленьких сайта-визитки
Спасибо Алексею за приятное сотрудничество! Четкое ТЗ, своевременные ответы на все вопросы, мгновенная оплата. Буду очень рад дальнейшей работе. С ув. Алексей Ерёменко
Работа была сделано быстро и на высоком профессиональном уровне. Надеюсь что и в будущем буду пользоваться услугами Алексея.
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