Разработка дизайна сайта.

Добрый день! Есть сайт на которых есть постоянные посещения и очень мало продаж! Товар востребованный, цена конкурента! Возможно сайт не нравятся либо не понятен покупателю! Нужно сделать сайт максимально удобным и понятным для клиента! Вот ...