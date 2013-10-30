Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн сайта для базы отдыха.

Всего нужно сделать 2 страницы: 1 главную страницу и 1 типовую.

Требуется высокое качество выполнения работ. Срок 6 дней, но если быстрее - то еще лучше.

Дизайн сайта
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ezze
Анна 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$250
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа и сайта

    $500

    Здравствуйте, хочу предложить вашему вниманию такой творческий проект. Это дизайн логотипа и сайта для производства музыкальных инструментов. Работа не шаблонная, поэтому нужен креативный дизайнер, и немалую роль в выборе исполнителя будет играть портфолио и те идеи, ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Визитка

    $80

    Срочно требуется дизайн сайта. Простая визитка. Сайты ориентиры имеются. Бюджет 80 уе

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Довести до ума дизайн

    $200

    тут корел. http://files.mail.ru/BBF9BDD6B2434D8483003E764F41D8ED Нужно доработать, дизайнерскую идею предложить 200 wmz по факту, срок неделя.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн сайта

    Необходимо сделать дизайн сайта. ТЗ есть. Суть сайта - одностраничный с 15 пунтками меню, при наведении которых появляется всплывающее большое окно, каждое окно будет типовым, но содержание и компановка текста разные. Нужна качественная работа и как ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт.

    $250

    Добрый день! Есть сайт на которых есть постоянные посещения и очень мало продаж! Товар востребованный, цена конкурента! Возможно сайт не нравятся либо не понятен покупателю! Нужно сделать сайт максимально удобным и понятным для клиента! Вот ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн главной для сайта-каталога метизов

    Необходим дизайн главной страницы сайта-каталога. Предполагаемая аудитория: владельцы бизнеса, технические работники Стиль: деловой, бизнес, хайтек, с металлическим блеском отдельных деталей Цвета: синий, белый, сочетания Присутствуют информационные блоки: Слайдеры Предполагается фиксированная верстка и 1 колонка в дизайне Тех. макет и бриф на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    Необходим дизайн Landing Page по продаже резиновой плитки. Стиль: 3D стиль, Векторный стиль, Стиль Web 2.0, по стилю нравится сайт bmhostel.ru Цвета: Рыжий, черный, белый, сочетания Присутствуют информационные блоки: Слайдеры, Формы обрытной связи, Обратный отсчет времени Предполагается фиксированная верстка Тех. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для кино сайта

    $60

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн (редизайн сайта). Тоесть с учетом всех элементов что есть сейчас, но дизайн должен быть качественным и приятным для пользователей. Всего 3 страницы для редизайна: http://bit.ly/qdCmqh http://bit.ly/14yUQy9 http://bit.ly/16TtJPf Бюджет 50-60$ Прошу оставлять ссылки на портфолио. Спасибо

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад