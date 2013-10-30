Здравствуйте, хочу предложить вашему вниманию такой творческий проект. Это дизайн логотипа и сайта для производства музыкальных инструментов. Работа не шаблонная, поэтому нужен креативный дизайнер, и немалую роль в выборе исполнителя будет играть портфолио и те идеи, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта для базы отдыха.
Всего нужно сделать 2 страницы: 1 главную страницу и 1 типовую.
Требуется высокое качество выполнения работ. Срок 6 дней, но если быстрее - то еще лучше.
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