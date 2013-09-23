Дизайн логотипа и сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок385 просмотров
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Здравствуйте,

хочу предложить вашему вниманию такой творческий проект. Это дизайн логотипа и сайта для производства музыкальных инструментов. Работа не шаблонная, поэтому нужен креативный дизайнер, и немалую роль в выборе исполнителя будет играть портфолио и те идеи, которые дизайнер сможет сходу предложить.

В приложении 2 файла - один это ТЗ на логотип, второй - на сам сайт.

Алгоритм работы такой:

1) Создаем варанты логотипа, утверждаем и дорабатываем выбранный вариант

2) Создаем эскизы главной страницы с утвержденным логотипом

3) Утверждаем один из эскизов главной, дорабатываем его

4) Работаем над второстепенными страницами

Все вопросы по ТЗ и ваши предложения просьба присылать в ЛС.

Спасибо!

10 лет назад
Chomsky
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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