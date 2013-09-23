Редизайн Сайта

Требуется web дизайнер для создания приятного дизайна И интерфейса интернет форума www.forummb.ru Если у вас возникли какие-либо идеи после ознакомления, то можем Их обсудить + всякие примочки приветствуются. Можем пообщаться в скайпе перед началом работ