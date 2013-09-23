Дизайн (переделка) 1 веб-страницы

Сайт посвящен путешествиям. Нужно перерисовать страницу корп.клиентам.

Задача:

Сейчас страница выглядит вот так: http://otpusk.travel/corporate/

Что должно быть на новой странице:

1. Блок с привью упаковокой подарочных сертификатов.

2. Блок с привью презентаций корп выездов.

3. Отзывы клиентов.

ВАЖНО: упаковок 4 шт. А презентаций может быть много и по разным тематикам - продумать как это визуализировать, чтобы посетитель страницы оперативно мог понять где и какая презентация лежит.