Дизайн (переделка) 1 веб-страницы

Требуется web дизайнер для создания приятного дизайна И интерфейса интернет форума www.forummb.ru Если у вас возникли какие-либо идеи после ознакомления, то можем Их обсудить + всякие примочки приветствуются. Можем пообщаться в скайпе перед началом работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт посвящен путешествиям. Нужно перерисовать страницу корп.клиентам.
Задача:
Сейчас страница выглядит вот так: http://otpusk.travel/corporate/
Что должно быть на новой странице:
1. Блок с привью упаковокой подарочных сертификатов.
2. Блок с привью презентаций корп выездов.
3. Отзывы клиентов.
ВАЖНО: упаковок 4 шт. А презентаций может быть много и по разным тематикам - продумать как это визуализировать, чтобы посетитель страницы оперативно мог понять где и какая презентация лежит.
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