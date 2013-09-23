Дизайн (переделка) 1 веб-страницы

$50
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Сайт посвящен путешествиям. Нужно перерисовать страницу корп.клиентам.

Задача:

Сейчас страница выглядит вот так: http://otpusk.travel/corporate/

Что должно быть на новой странице:

1. Блок с привью упаковокой подарочных сертификатов.

2. Блок с привью презентаций корп выездов.

3. Отзывы клиентов.

ВАЖНО: упаковок 4 шт. А презентаций может быть много и по разным тематикам - продумать как это визуализировать, чтобы посетитель страницы оперативно мог понять где и какая презентация лежит.

10 лет назад
snezhinka123
Анна 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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