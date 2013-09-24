Дизайн, верстка и установка для Wordpress. Шубы.

Необходим сайт-визитка для студии свадебного декора. Функционал почти как тут http://pb-wedding.ru/ Нужно соединить плоский дизайн, строгие геометрические фигуры и пафосные узоры и шрифты.Точнее опишу в ТЗ, обсудим в сообщениях, а также рассмотрю ваши идеи, если будут)