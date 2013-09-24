Дизайн, верстка и установка для Wordpress. Шубы.

Нужно разработать дизайн сайт. Тз есть, наброски тоже есть. Сроки минимальны – нужно сегодня сдать работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информационный сайт. Тема шубы, меховые изделия. Женская аудитория.
нужно
1) дизайн сайта
2) верстка
2) в шапке лого с именем сайта
3) фавикон на основе лого
4) лого с именем сайта для водяного знака на фотографии
1) дизайн сайта
980px, фиксированый, двухколоночный, легкий, минималистичный. Главная страница, посты, рубрики.
2) верстка
плагин related posts должен соотносится с дизайном сайта
Вписать кнопки социалок, приделать кнопки "сохранить в закладки", "печать" в конце поста.
Прописаны H1-4, quotes, списки
Основные требования:Приятный дизайн, кросбраузерность, чистый красивый код без лишних скриптов, уложиться в срок.
В заявке укажите:
1) цена дизайна(сайт, лого, фавикон, лого для водяного знака)+срок
2) цена верстки + срок
3)условия работы, оплаты
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Уважаемые, веблансеры! Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку дизайна сайта. 1.1. Тематика сайта: Информационный сайт центра китайского языка. 1.2. Цель создания сайта: 1.2.1. Создание единого информационного пространства для абитуриентов, студентов и педагогов центра. 1.2.2. Перенос старого ...Завершен10 лет назад
- $50
Сайт посвящен путешествиям. Нужно перерисовать страницу корп.клиентам. Задача: Сейчас страница выглядит вот так: http://otpusk.travel/corporate/ Что должно быть на новой странице: 1. Блок с привью упаковокой подарочных сертификатов. 2. Блок с привью презентаций корп выездов. 3. Отзывы клиентов. ВАЖНО: упаковок ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать качественный дизайн по тематике газового оборудования и грамотно сверстать его под систему управления WordPress. цену и сроки в приват, возможно долгосрочное сотрудничество планируется около 20 сайтовДизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $350
Необходим сайт-визитка для студии свадебного декора. Функционал почти как тут http://pb-wedding.ru/ Нужно соединить плоский дизайн, строгие геометрические фигуры и пафосные узоры и шрифты.Точнее опишу в ТЗ, обсудим в сообщениях, а также рассмотрю ваши идеи, если будут)Завершен10 лет назад
- $250
Редизайн сайта на Joomla: - доработка Virtue mart Оплата договорная.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен редизайн автомобильной доски объявлений: - изменить цветовую гамму; - изменить шапку и футер; - логотип; - легкое изменение внешнего вида блоков; Работа не сложная, подробности в ПМ.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Доброго времени суток. Нужен легкий и чистый дизайн (+верстка) для клона вот этого сайта http://monitoringminecraft.ru в двух экземплярах. Указывайте сроки и цену.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Мне необходимо разработать дизайн сайта для Автосервиса - кузовной ремонт. Необходимо отрисовать качественный лендинг, и еще одну страничку контента. Сроки довольно сжаты, результат нужен до конца недели.Завершен10 лет назад
Необходимо разработать дизайн главной страницы + сделать красивое написание имени (вместо логотипа, шрифтом). Нравиться стиль, направление как на прикрепленном файле. Цветовое решение - "слоновая кость", также хочется увидеть всевозможные элементы как на примере, внизу изображения. ...Завершен10 лет назад