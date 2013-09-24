Дизайн, верстка и установка для Wordpress. Шубы.

$250
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Информационный сайт. Тема шубы, меховые изделия. Женская аудитория.

нужно

1) дизайн сайта

2) верстка

2) в шапке лого с именем сайта

3) фавикон на основе лого

4) лого с именем сайта для водяного знака на фотографии

1) дизайн сайта

980px, фиксированый, двухколоночный, легкий, минималистичный. Главная страница, посты, рубрики.

2) верстка

плагин related posts должен соотносится с дизайном сайта

Вписать кнопки социалок, приделать кнопки "сохранить в закладки", "печать" в конце поста.

Прописаны H1-4, quotes, списки

Основные требования:Приятный дизайн, кросбраузерность, чистый красивый код без лишних скриптов, уложиться в срок.

В заявке укажите:

1) цена дизайна(сайт, лого, фавикон, лого для водяного знака)+срок

2) цена верстки + срок

3)условия работы, оплаты

WordPress
10 лет назад
santnp
Михаил 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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