Дизайн сайта под Wordpress

Нужно сделать лаконичный дизайн сайта в простом, деловом стиле. В цветовом оформлении придерживаемся цветов логотипа. Необходимо представить не меньше 3-х вариантов оформления, из которых мы выберем наиболее подходящий.

Прототип сайта находится здесь: www.nskbiz.ru (он еще не заполнен, но разделы и структура на 80-90% сохранится).