Создать и установить дизайн на сайт компании

Задача заключается в следующем:

- создать уникальный и интересный дизайн на сайт по тематике - строительство (http://ural-ing-group.ru/)

- согласовать его со мной

- после одобрения, установить его на сервер

Нюансы:

- цена договорная

- предоплаты не будет (оплата только после выполнения всех работ)

- работаете на локальном сервере (если не умеете - научу)

- верстка должна быть и для мобильных устройств (то-есть отдельные таблицы css для телефонов)

- ТЗ может редактироваться мной на любом этапе работ