Нужен шаблон для DLE.

$50
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки123 просмотра
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И так дорогие коллеги, нужно переделать шаблон для dle сайта, на тематику "Настройка роутеров".

Урл сайта http://router-faq.ru, на данный момент стоит шаблон, но мне не нравится как выглядит отображение статей (шрифт, картинки)

Хочется что то более приятное, чтобы текст и картинки были приятно выведенные для чтения.

Так как проект молодой, то и бюджет не большой.

Так же для молодых дизайнеров ваш копирайт на шаблоне + от меня отзыв.

Ваши предложения.

10 лет назад
exebosser
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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