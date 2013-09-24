Нужен шаблон для DLE.

И так дорогие коллеги, нужно переделать шаблон для dle сайта, на тематику "Настройка роутеров".

Урл сайта http://router-faq.ru, на данный момент стоит шаблон, но мне не нравится как выглядит отображение статей (шрифт, картинки)

Хочется что то более приятное, чтобы текст и картинки были приятно выведенные для чтения.

Так как проект молодой, то и бюджет не большой.

Так же для молодых дизайнеров ваш копирайт на шаблоне + от меня отзыв.

Ваши предложения.