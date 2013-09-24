Модная шапка для блога

Необходимо доработать карточку товара интернет-магазина детской одежды. Есть тз и пример в пдф. Исходники для доработки также имеются. Ничего сложного придумывать не нужно. В предложении скидывайте стоимость работы и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день , нужен человек который может сделать красивую , модную шапку для блога. (приветствуется интересные идеи) Пример работы : http://www.kissies.se/ , http://werun.se/desireenilsson/.
Оплата через paypal.com
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