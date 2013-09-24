Сверстать шаблон и натянуть на симплу

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Есть несколько страниц сайта в псд. Необходимо сверстать и натянуть на ЦМС Симпла.

Цена. Сроки.

10 лет назад
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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