Сверстать шаблон и натянуть на симплу

И так дорогие коллеги, нужно переделать шаблон для dle сайта, на тематику "Настройка роутеров". Урл сайта http://router-faq.ru, на данный момент стоит шаблон, но мне не нравится как выглядит отображение статей (шрифт, картинки) Хочется что то более приятное, ...
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Есть несколько страниц сайта в псд. Необходимо сверстать и натянуть на ЦМС Симпла.
Цена. Сроки.
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