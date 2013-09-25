Дизайн для проекта

И так дорогие коллеги, нужно переделать шаблон для dle сайта, на тематику "Настройка роутеров". Урл сайта http://router-faq.ru, на данный момент стоит шаблон, но мне не нравится как выглядит отображение статей (шрифт, картинки) Хочется что то более приятное, ...