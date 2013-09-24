Создание дизайна для лендинга R16

По макету необходимо создать дизайн для лендинга компании R16, занимающуюся продажей шин и дисков по всей России.

Лендинг должен иметь лаконичный дизайн, читабельные, но красивые шрифты и иконки.

Вот сайты, стиль которых мне подходит:

http://dev.landingpage.bz/grand-wending/

http://www.protector5.ru/

http://brigadir-palych.ru/

http://dev.landingpage.bz/nanomoyka/

Срок изготовления - 3 дня.

Если вы готовы взяться за проект, предлагайте сумму, за которую Вы согласитесь работать.