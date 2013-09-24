Создание дизайна для лендинга R16

Необходимо сделать дизайн группы, вики разметку. Тема - продажа вечерних нарядов, корсетов, белья премиум класса. Присылайте, пожалуйста цены и ссылки на портфолио. Заранее благодарю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По макету необходимо создать дизайн для лендинга компании R16, занимающуюся продажей шин и дисков по всей России.
Лендинг должен иметь лаконичный дизайн, читабельные, но красивые шрифты и иконки.
Вот сайты, стиль которых мне подходит:
http://dev.landingpage.bz/grand-wending/
http://dev.landingpage.bz/nanomoyka/
Срок изготовления - 3 дня.
Если вы готовы взяться за проект, предлагайте сумму, за которую Вы согласитесь работать.
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