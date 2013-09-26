Сверстать форму регистрации для конференции

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок170 просмотров
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Нужна красивая форма регистрации на конференцию по информационной безопасности в стиле минимализма.

От кандидатов цены и сроки.

Спасибо всем отозвавшимся.

10 лет назад
Krugliak
Ярослав 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Chiaki
33 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
До Александра отбирал около 10 человек с высшим образованием по дизайну, никто толком не имел экспертизы. Работой доволен.
Очень приятный заказчик, чётко поставил задачу, подробно объяснил все пожелания. Оплату произвёл без каких-либо проволочек. Был очень рад сотрудничать.
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