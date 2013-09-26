Сверстать форму регистрации для конференции

Мы стартуем новый проект - вебстудию. Специализация будет на лендингах - одностраничных сайтах В команде уже 3 человека, ищем крутых дизайнеров - для реализации крутых идей. У нас есть уже некоторое портфолио выполненых проектов, но пока нету собственного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна красивая форма регистрации на конференцию по информационной безопасности в стиле минимализма.
От кандидатов цены и сроки.
Спасибо всем отозвавшимся.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта, вероятней всего будет использована cms Joomla Прикрепляю брифЗавершен10 лет назад
Нужно сделать дизайн одностранички быстро и отличным дизайном. Жду ваших предложенийДизайн сайтов30 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить разработку нового дизайна сайта http://rembud.dp.ua Главной страницы и одной второстепенной. Светлое, легкое и обязательно стильное оформление со вкусом. Предлагайте сроки и стоимость.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт10 лет назад
Дизайн первого экрана для продающего сайта по разработке лендингов и продающих страниц. Если работа понравиться, то буду закажу остальной дизайн тоже у вас. Ищу человека с опытом дизайна продающих страниц с высокой конверсией для постоянного сотрудничества! Конверсия - ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен готовый макет для веб-студии / рекламного агенства. Работу на заказ не предлагать, макет должен продаваться только в 1 руки. Оставляйте скрины макетов и ценники если у вас таковые имеются в продаже.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Есть проект, унего пару страниц, для которых нужен новый внешнии вид. Или общий дизайн привлекательный. По факту нужен новый вид проекту (дизайн+верстка) В архиве все приложенно + тз. Допускается сделать "всю работу" новый вид проекту по вашему ...Завершен10 лет назад
Нужен простой,но симпотичный дизайн для сайта по продажам семян трав(полевых) и зерновых(пшеница,ячмень,кукуруза). На сайте должны быть контакты,скачать прайс, о нас,наша продукция. Бюджет не большой,по срокам 2-3 дня.Завершен10 лет назад
Необходимо разработать дизайн для одностраничного сайта или lending page. Тематика сайта строительство. Просьба откликаться тех людей, которые уже делали подобные сайты. Важно указывать стоимость и сроки.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день , нужен человек который может сделать красивую , модную шапку для блога. (приветствуется интересные идеи) Пример работы : http://www.kissies.se/ , http://werun.se/desireenilsson/. Оплата через paypal.comДизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад