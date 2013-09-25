Нужен крутой дизайнер в веб-студию по лендингам

Мы стартуем новый проект - вебстудию.

Специализация будет на лендингах - одностраничных сайтах

В команде уже 3 человека, ищем крутых дизайнеров - для реализации крутых идей.

У нас есть уже некоторое портфолио выполненых проектов, но пока нету собственного лица в виде сайта вебстудии

Задача №1 такая:

Нам нужен лендинг для этой вебстудии. Есть подробное ТЗ и эскиз. Нужно нарисовать лендинг.

Срок - 2-7 дней.

Мы хотим видеть целенаправленного человека. Мы хотим видеть в нашей команде только профессионала, который умеет делать свое дело хорошо и хочет этим заниматься и развиваться всегда!

Свое портфолио и желаемый вариант сотрудничества пишите в заявках к этой вакансии.

Основной критерий нашего отбора - это ваше портфолио. чем оно круче, тем мы более заинтересованы.

Предпочтения отдаем лаконичным, простым, красивым, светлым сайтам.

Будьте в команде профессионалов!

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