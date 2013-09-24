Сайт для управляющей компании сети турагентств

У существующего сайта (http://www.kuda-ugodno.ua) есть (помимо многих) существенный недостаток - в одном сайте и информация для туристов и информация для агентств. Принято решение отделения сайта B2B на отдельную площадку.

Что требуется от исполнителя по работе:

1) Без четкого ТЗ, но в постоянном контакте с представителем заказчика (мною) доработать концепцию сайта B2B.

2) По утвержденной концепции - разработать шаблоны дизайна основных страниц сайта. Соблюдая концептуальную стилистику и узнаваемость с дизайном основного сайта. Но не повторяя существующий дизайн.

3) Подготовить дизайн всех мыслимых и немыслимых комбинаций сервисных применений и второстепенных элементов (формы, кнопки, заглушки).

Срок исполнения задачи - не более 2х недель с момента выбора исполнителя на все в комплексе.

Жду ориентировочный бюджет и параметры. Обсуждение деталей - в скайпе (текст) или через сообщения здесь. Просьба не писать сообщения с предложением сотрудничества - оформляйте заявку плиз.