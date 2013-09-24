Дизайн группы в контакте

Мы стартуем новый проект - вебстудию. Специализация будет на лендингах - одностраничных сайтах В команде уже 3 человека, ищем крутых дизайнеров - для реализации крутых идей. У нас есть уже некоторое портфолио выполненых проектов, но пока нету собственного ...