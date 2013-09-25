Веб дизайнер

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок344 просмотра
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Студии требуется веб-дизайнер для постоянной работы.

Обязанности.

- создание дизайн-макетов сайтов (PSD);

- создание логотипов (в векторе);

Требования.

- быть на связи в рабочее время (10.00 -19.00 по Мск)

- владение (Photoshop, CorelDraw и т.д.), желательно знание flash;

- умение работать по прототипу, понимать чего хочет заказчик и реализовывать это, используя свой творческий потенциал;

- опыт работы;

- наличие портфолио обязательно.

- предпочтение кандидатам с Беларуси

Ожидаем примеры работ с указанием желаемого уровня з/п

10 лет назад
svarog_web
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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