На основании предоставленного корпоративного identity (лого, цвета, стили, шрифты, графика) сделать два html 3.0 шаблона для почтовых рассылок (там где css по минимуму, активно используется тег table). Если позволяют компетенции – то и интегрировать шаблон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Студии требуется веб-дизайнер для постоянной работы.
Обязанности.
- создание дизайн-макетов сайтов (PSD);
- создание логотипов (в векторе);
Требования.
- быть на связи в рабочее время (10.00 -19.00 по Мск)
- владение (Photoshop, CorelDraw и т.д.), желательно знание flash;
- умение работать по прототипу, понимать чего хочет заказчик и реализовывать это, используя свой творческий потенциал;
- опыт работы;
- наличие портфолио обязательно.
- предпочтение кандидатам с Беларуси
Ожидаем примеры работ с указанием желаемого уровня з/п
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