Дизайн и верстка подписной страницы

Добрый день. Есть уже готовый и утвержденный макет одностраничного сайта. Необходимо сделать мелки правки по макету, а именно: 1 - сделать пространоство между портфелем, фразой «Модуль 1...» и кнопкой «Зарегистрироваться» 2 - Стань участником: активные фразы «анкету» ...
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Нужен дизайн на подписную страницу. Макет есть, ТЗ. Идеально ищем 2 в 1. Дизайнер и верстальщик.
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