Сделать мелкие правки по существующему макету.

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки216 просмотров
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Добрый день. Есть уже готовый и утвержденный макет одностраничного сайта.

Необходимо сделать мелки правки по макету, а именно:

1 - сделать пространоство между портфелем, фразой «Модуль 1...» и кнопкой «Зарегистрироваться»

2 - Стань участником: активные фразы «анкету» и «тестовое задание»

3 - «Разработай бизнес - модель»: фраза «Разработай бизнес - модель» повторяется два раза - оставить написание фразы только свекольным цветом. Также нужно убрать пространство и поставить запятую после «опыт и знания автора программы,

4 - Улучши продукт и создай свой уникальный бизнес: тоже, что и в п.3 - фраза повторяется два раза - оставить написание фразы только свекольным цветом.

6 - вставить пробел после информации об авторе программы

7 - Фамилия Имя -.После подписей фотографий надо сделать воздух или пробел, все очень слитно написано.

8 - Стоимость участия: убрать тире перед цифрами - смотрится как отрицательные числа. Может стоит убрать запятые и нули - оставить только целые числа, типа 1600? Справа: Для готовых к советам пробел перед скобкой

9 - сети: В Контакте и фейсбук, твиттера у нас нет...их надо увеличить и перенести на поля справа

10 - в меню все строки должны быть активными

11 - электронный адрес в конце страницы s@do...., в адресе сайта тоже ошибка, надо исправить на www....

Вот такие мелки правки.

Будут вопросы-пишите в л.с.

10 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Wel1an
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Человеческое спасибо Александру за оперативность и качество выполненной работы. Понял все с полуслова и было сделано все согласно ТЗ. Рекомендую его как ответственного Исполнителя. Буду еще обращаться. спасибо.
Приятно было иметь дело, четкое ТЗ и поддержка во время работы. Хороший и общительный человек.
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