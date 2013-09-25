Сделать мелкие правки по существующему макету.

Необходимо разработать уникальный дизайн сайта в строгом соответствии с ТЗ а так же ниже приведенными требованиями общего характера: 1) Сайт должен вызывать у посетителя чувство комфорта, благодаря правильному расположению информации на странице, а так же ...
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Добрый день. Есть уже готовый и утвержденный макет одностраничного сайта.
Необходимо сделать мелки правки по макету, а именно:
1 - сделать пространоство между портфелем, фразой «Модуль 1...» и кнопкой «Зарегистрироваться»
2 - Стань участником: активные фразы «анкету» и «тестовое задание»
3 - «Разработай бизнес - модель»: фраза «Разработай бизнес - модель» повторяется два раза - оставить написание фразы только свекольным цветом. Также нужно убрать пространство и поставить запятую после «опыт и знания автора программы,
4 - Улучши продукт и создай свой уникальный бизнес: тоже, что и в п.3 - фраза повторяется два раза - оставить написание фразы только свекольным цветом.
6 - вставить пробел после информации об авторе программы
7 - Фамилия Имя -.После подписей фотографий надо сделать воздух или пробел, все очень слитно написано.
8 - Стоимость участия: убрать тире перед цифрами - смотрится как отрицательные числа. Может стоит убрать запятые и нули - оставить только целые числа, типа 1600? Справа: Для готовых к советам пробел перед скобкой
9 - сети: В Контакте и фейсбук, твиттера у нас нет...их надо увеличить и перенести на поля справа
10 - в меню все строки должны быть активными
11 - электронный адрес в конце страницы s@do...., в адресе сайта тоже ошибка, надо исправить на www....
Вот такие мелки правки.
Будут вопросы-пишите в л.с.
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