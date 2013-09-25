Шапка для сайта

У существующего сайта (http://www.kuda-ugodno.ua) есть (помимо многих) существенный недостаток - в одном сайте и информация для туристов и информация для агентств. Принято решение отделения сайта B2B на отдельную площадку. Что требуется от исполнителя по работе: 1) Без ...