oksanga80

Оксана oksanga80

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Практическая работа
Работа выполнена оплата в срок. Рекомендую!
Быстро и качественно
Ответный отзыв
Solovyeva
Ксения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
5 баллов
11 лет назад
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Посчитали, что одного отзыва достаточно за работу. На связь выходили через неделю после сообщений. Оплаты так и не поступило, хотя заказ было копеечный.
Быстро и качественно
Ответный отзыв
estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$200
3 балла
11 лет назад
Диплом. Туризм
была оплачена только часть работы, вторую часть оплаты я так и не дождалась в общем, не рекомендую
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
Mochulskiy
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
3 балла
11 лет назад
Шапка для сайта
Не оплаченный проект! Не рекомендую!
Отличная работа
Ответный отзыв
Mersalina
Алина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Диплом. Туризм
С вами приятно работать! Рекомендую.
Работа выполнена качественно и в срок!
Ответный отзыв
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