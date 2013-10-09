Модуль "Универсальные карты" работает пока тут yarec.ru/primorskiy_kray/ 1. Разделы выводятся по ЧПУ #SECTION_CODE_PATH#/ . А детальный просмотр елемента работает только #SECTION_ID#/#ELEMENT_ID#/ . Нужно #SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_ID#/ Разработчик модуля подтверждает, что ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист по разработке сайтов. CMS Bitrix. Социальный проект www.yarec.ru Описание проект на главной странице. Нужно сделать красивый вывод базы объектов (по регионам, городам....). Изменить шаблон детального просмотра объектов http://yarec.ru/katalog/primorskiy_kray/1129/ и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Написать поздравление для жены. Имя Оксана, 33 года, скорпион, пухленькая, имеет дар ясновидения. Я - Владимир 28 лет, Овен. Двое детей: Юлия, 7 лет, во втором классе. Алена, 3 ...Стихи, Песни и Проза10 заявокЗакрыт11 лет назад
Для социального проекта "Инвалид в городе" нужно в соответствии законодательством РФ составить список обязательных приспособлений (пандусы, оснащение транспорта и т.п.) для обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, которыми должны быть оснащены эти объекты ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Суть проекта - Содействие в исполнении Законов РФ в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Задачи: Разработка структуры сайта (в плане информации); Написание текстов.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема: Оплата налога на имущество в коммерческого банке (по материалам ОАО ВТБ24). 25 стр.Завершен12 лет назад
Задание в архиве.Переводы21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно переделать текст в приложении.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт www.yarec.ru Ярец - молодой бобр. Нужно сделать бобра в виде статуетки, в дольнейшем он будет и символикой общества. Хотелось бы без острых углов, бобр металлический или золотой, в теплых тонах. Можно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно красиво отредактировать текст для сайта ussurtahograf.ru Примерный текст: Уважаемые клиенты, Наш сервисный центр теперь выпускает карты для тахографов с блоком СКЗИ. Мы выработали наиболее удобную схему сотрудничества , самую быструю изащнную ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно выполнить тест Векслера, на двух человек. Задания в архиве.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно переделать шапку сайта ussurtahograf.ru под стиль шапки сайта glonass.spb.ruДизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать временной счетчик. Как на сайте tahograff.ru (осталось дней до деймтвия штрафных санкций). Миллисекунды не нужны.Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно перевести историю на главной странице сайта www.dom5.ru на английский языкПереводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5
Нужно обработать фото для портрета. Убрать задний фон, улучшить качество...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
Тема: Устройства документа удостоверяющего личность Вопросы: 1. Составные части бланка любого документа. 2. Реквизиты документа 3. Специальная защита документа. Доклад связан с пограничной службой. Речь идет о загран паспортах. ...Завершен12 лет назад
Нужно доработать диплом, диплом и сканы с комментариями в архивеЗавершен12 лет назад
Методические указания в архивеРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: Маниакально депрессивный психоз, клиническая картина, типы течения, лечение и профилактика рецедивов 7 стр.Завершен12 лет назад
Производственная практика и учебная практика по Гостиничному сервису. Примеры практик в архивеЗавершен12 лет назад