Шапка для сайта

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Ярец - молодой бобр.

Нужно сделать бобра в виде статуетки, в дольнейшем он будет и символикой общества.

Хотелось бы без острых углов, бобр металлический или золотой, в теплых тонах. Можно нарисовать космос, в правом углу уголок земли, а по середине золотого бобра освещающего все...

Посмотрите проект www.avokad.ru , планету можно нарисовать как там.