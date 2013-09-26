Прошу выполнить качественный аудит сайта и его разделов. Я понимаю что нужен качественный дизайн сайта, его разделов и подразделов, прошу подготовить коммерческое предложение. Сайт работает на Drupal, в нем есть 2 Магазина. Один по ссылке ...