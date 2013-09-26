Для сайта jo-jo.ru требуется редизайн. Требуется сохранить идею (звезда, море, песок) и слоган: "твое место под солнцем". Так же в дизайн необходимо включить пользовательские блоги. Предлагайте сроки/цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн сайта связанного со свадьбами.
Дизайн должен быть в меру яркий и запоминающийся.
Тип сайта: что-то среднее между сайтом визиткой и landing-ом.
Нужно 3 скрина - Главная, Портфолио, Контакты.
Понадобится простенькое лого.
Понравившиеся сайты:
http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/45883.html
http://idealnaya-svadba.com.ua
За подробностями в ЛС, бюджет можно скорректировать.
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