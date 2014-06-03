Концепция и дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки262 просмотра
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Компании требуется разработка концепции корпоративного сайта на примере главной страницы.

Деятельность компании: поиск медикаментов, организация склада, отправка покупателю, разработка сервисов для легкого отслеживания и обработки заказов клиента.

Основные требования: 1) журнальный стиль страниц http://www.fima.lt/lt/#apie_mus (только там, где это уместно)

2) выбор фото не должен быть случайным, фото должны соответствовать содержанию и одному стилю

3) индивидуальность страницы должна быть отражена в деталях, иконках, пиктограммах, сочетании цветов (несколько из них должны быть ведущими и гармонировать с лого)

Некоторые примеры понравившихся работ:

http://www.paysanbreton.com/en/our-values, http://www.vincentka.cz/cs/historie, http://www.beetle.com/int/en/home.html

Более подробное ТЗ вышлю при личном общении

10 лет назад
sneg_kat
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
stylemix
Каримов 
36 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$200
5 дней
Сотрудничеством довольны!
Спасибо, было приятно работать с вами!
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