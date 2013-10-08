Доброго времени суток, уважаемы дизайнеры! Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся консультациями малого и среднего бизнеса, предпринимателей-одиночек (людей, которые работают сами на себя и за счет этого живут), фрилансеров и тех, кто только планирует заниматься ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн одностраничника для фирмы занимающейся пластиковыми окнами.
- Есть макет нарисованный от руки, придерживаться необходимо его;
- Тона у лендинга светлые
Работаем без предоплаты.
\Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.
В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).
Озвучивайте ваши цены и сроки.
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