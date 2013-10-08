Дизайн одностраничника

$50
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок190 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн одностраничника для фирмы занимающейся пластиковыми окнами.

- Есть макет нарисованный от руки, придерживаться необходимо его;

- Тона у лендинга светлые

Работаем без предоплаты.

\Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Озвучивайте ваши цены и сроки.

10 лет назад
SEOinSoul
Илья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
erv31
Роман 
28 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад
12 отзывов
10 лет назад
$50
3 дня
Все выполнялось качественно в срок! Изменения вносились оперативно. Работой довольны советую!
Илья, отличный заказчик! Четко ставит задачу, знает чего хочет и отвечает на все возникшие вопросы. Вовремя оплачивает работу, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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