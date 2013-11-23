Дизайн сайта консалтинговой организации МКМ

Нужно быстро и качественно сделать дизайн под андроид... Сайт на движке JohnCMS!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемы дизайнеры!
Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся консультациями малого и среднего бизнеса, предпринимателей-одиночек (людей, которые работают сами на себя и за счет этого живут), фрилансеров и тех, кто только планирует заниматься бизнесом, но не знает как встать на ноги. Консультации по маркетингу и менеджменту.
Логотип компании МКМ (Маркетинг Консалтинг Менеджмент) прилагается в .jpg
Сайт должен быть светлым, текст чёрным.
Разделы сайта:
- главная
- услуги
- статьи
- отзывы
- контактная информация
- зал славы
Меню для навигации по сайту должно быть текстовым (что бы была возможность добавлять новые разделы), допустимо фоновое изображение для элемента меню.
Результат:
1) Исходники дизайна в PSD или XCF. Все элементы дизайна должны быть разбиты на слои, каждый слой должен быть кратко подписан.
При необходимости, Победителю нужно будет слегка доработать свой результат.
Для оценки дизайна выкладывайте превьюшки.
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