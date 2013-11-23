Дизайн сайта консалтинговой организации МКМ

$200
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок2284 просмотра
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#1$200

Доброго времени суток, уважаемы дизайнеры!

Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся консультациями малого и среднего бизнеса, предпринимателей-одиночек (людей, которые работают сами на себя и за счет этого живут), фрилансеров и тех, кто только планирует заниматься бизнесом, но не знает как встать на ноги. Консультации по маркетингу и менеджменту.

Логотип компании МКМ (Маркетинг Консалтинг Менеджмент) прилагается в .jpg

Сайт должен быть светлым, текст чёрным.

Разделы сайта:

- главная

- услуги

- статьи

- отзывы

- контактная информация

- зал славы

Меню для навигации по сайту должно быть текстовым (что бы была возможность добавлять новые разделы), допустимо фоновое изображение для элемента меню.

Результат:

1) Исходники дизайна в PSD или XCF. Все элементы дизайна должны быть разбиты на слои, каждый слой должен быть кратко подписан.

При необходимости, Победителю нужно будет слегка доработать свой результат.

Для оценки дизайна выкладывайте превьюшки.

Дизайн сайта
10 лет назад
BoeC3
Илья 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
Ptacek
Регина 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
#1
Регине удалось предложить нам то, что не смогли другие - это многого стоит. Сделала всё быстро и точно. Послепродажный сервис присутствует, что большой плюс! Спасибо ещё раз!
Очень понравилось работать с Ильей, четкое задание, спокойный ход работы, адекватное общение, своевременная оплата и взаимопонимание. Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Ptacek
Регина 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
#1
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