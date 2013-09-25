Качественный и современный дизайн сайта

Приветствую!

Ищем дизайнера для разработки качественного и стильного дизайна сайта по тематики: художественная ковка и металлоконструкции.

ТЗ см. в приложении.

Задачи: разработка интересного проекта, удобная навигация, внести "свою" изюминку.

До начала работ от кандидата потребуется концепция на разработку: небольшое описание будущего проекта.

Приветствуются дизайнеры, ранее работавшие в студиях, опытные и креативные.

Сроки реализации до 8-го окт., со всеми правками.

Оплата: ЯД, WMR, АльфаБанк или переводы на СберБанк

Жду интересных предложений, а также указывайте стоимость и работы из портфолио.