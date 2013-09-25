Нужна разработка макета для веб-студии

Необходимо разработать достаточно простой, но симпатичный макет веб-студии под разрешение экрана 1024px. Макет только в одни руки и в портфолио не светить, причина думаю ясна. Для начала нужна главная страница.

Цвета: основной цвет зеленый или голубой (предпочтительнее зеленый), фон белый, текст черный или темно-серый.

В самом верху по центру зеленая или голубая кнопка для вызова формы заказа во сплывающем окне

Верх (на одном уровне):

Логотип (лево): разработка под стиль названия организации и текстом "веб-студия".

Меню (право): главная, услуги (выпадающее), портфолио (выпадающее), статьи (выпадающее), контакты

Ниже (во всю ширину):

Блоки с предоставляемыми услугами, заголовки (в каждом блоке короткое описание услуги):

1. Создание сайтов

2. Разработка программ

3. Интернет-реклама

4. Поддержка проектов

Ниже (во всю ширину):

Слайдер: работы из портфолио (круглые картинки)

Ниже (во всю ширину):

Блок с текстом, небольшое описание компании.

Низ (на одном уровне):

Лево: Копирайт, на следующей строке Адрес, Телефон

Право: Меню + с краю кнопка вверх

Пример одного из понравившихся по стилю макетов:

https://st.fl.ru/users/termoplus/upload/f_4cd3baaa3759a.jpg

Пишите стоимость разработки и сроки.