evg-shtr

Штраус evg-shtr

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Встроить информер через div

    Необходимо встроить в шаблон простенький информер погода + курсы валют. Сделать нужно через div. Блок нарисован слева от поиска по сайту. Интересует чисто верстка, программную часть сам делаю. Набросок примерный: http://yadi.sk/d/VhfynW5CDtey9 ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо составить и оформить таблицу html + css

    Написал модуль погоды для своего сайта, нужна лишь красивая таблица для пользовательской части сайта. Она должна быть в стиле weather.prm.ru/perm/3days, подробный блок погоды за сегодня за 4 периода суток. Все строки и колонки блока на ...

    CSSHTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна разработка макета для веб-студии

    Необходимо разработать достаточно простой, но симпатичный макет веб-студии под разрешение экрана 1024px. Макет только в одни руки и в портфолио не светить, причина думаю ясна. Для начала нужна главная страница. Цвета: основной ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет для веб-студии

    Нужен готовый макет для веб-студии / рекламного агенства. Работу на заказ не предлагать, макет должен продаваться только в 1 руки. Оставляйте скрины макетов и ценники если у вас таковые имеются в продаже.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подсчет суммы по промо-коду (ajax/jquery)

    На сайте есть заказ товаров через интернет, допустим по умолчанию сумма 1000р, в поле input вводится промо-код, затем отсылается post запрос в php файл и проверяется наличие такого кода в списке, в любой случае возвращается ...

    AJAXHTMLJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать авторизацию liveinternet.ru/stat/ на indy

    Написать авторизацию в liveinternet.ru/stat/ на indy delphi xe. Интересует именно через данный компонент, другие методы и языки программирования не предлагать. В результате нужен исходник, желательно с комментариями.

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

srchost
Максим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Написать авторизацию liveinternet.ru/stat/ на indy
Delphi
Хороший заказчик. Четко ставит задание и сверх его ничего не требует. Своевременно оплатил работу - замечаний нет. Всем рекомендую.
Обращался к Максиму за написанием авторизации через indy на delphi 7. Код необходим был для примера в учебных целях, Максим не только написал код с комментариями к каждой строчке, но и ответил на все вопросы относительно каждого этапа выполнения кода программы. Благодарю за отличную работу, хороший и ответственный специалист, всем советую.
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