Обращался к Максиму за написанием авторизации через indy на delphi 7. Код необходим был для примера в учебных целях, Максим не только написал код с комментариями к каждой строчке, но и ответил на все вопросы относительно каждого этапа выполнения кода программы. Благодарю за отличную работу, хороший и ответственный специалист, всем советую.