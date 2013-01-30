Необходимо встроить в шаблон простенький информер погода + курсы валют. Сделать нужно через div. Блок нарисован слева от поиска по сайту. Интересует чисто верстка, программную часть сам делаю. Набросок примерный: http://yadi.sk/d/VhfynW5CDtey9 ...
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Написал модуль погоды для своего сайта, нужна лишь красивая таблица для пользовательской части сайта. Она должна быть в стиле weather.prm.ru/perm/3days, подробный блок погоды за сегодня за 4 периода суток. Все строки и колонки блока на ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать достаточно простой, но симпатичный макет веб-студии под разрешение экрана 1024px. Макет только в одни руки и в портфолио не светить, причина думаю ясна. Для начала нужна главная страница. Цвета: основной ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен готовый макет для веб-студии / рекламного агенства. Работу на заказ не предлагать, макет должен продаваться только в 1 руки. Оставляйте скрины макетов и ценники если у вас таковые имеются в продаже.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно на jquery написать обработчик, который при отправке формы добавлял бы проверял поле на заполненность email и добавлял к нему префикс, т.е. 'Префикс '+input1. Пишите стоимость и контакты.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте есть заказ товаров через интернет, допустим по умолчанию сумма 1000р, в поле input вводится промо-код, затем отсылается post запрос в php файл и проверяется наличие такого кода в списке, в любой случае возвращается ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Написать авторизацию в liveinternet.ru/stat/ на indy delphi xe. Интересует именно через данный компонент, другие методы и языки программирования не предлагать. В результате нужен исходник, желательно с комментариями.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад