Встроить информер через div

Необходимо встроить в шаблон простенький информер погода + курсы валют. Сделать нужно через div. Блок нарисован слева от поиска по сайту. Интересует чисто верстка, программную часть сам делаю.

Набросок примерный: http://yadi.sk/d/VhfynW5CDtey9

Пишите цену, работы тут на 5 минут, поэтому сделать нужно будет сразу.