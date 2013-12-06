Доработка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок216 просмотров

Нужно доделать сайт из готового шаблона. Нужен человек, который бы разбирался в он-лайн кинотеатрах. Обязательно опыт работы в dle. Надеемся на долгосрочное сотрудничество, сейчас и в будущем. Все подробности в письме. Оставляйте ваши координаты.

DLE
11 лет назад
bemoll
Елена 
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка личного кабинета на ModX Evo

    Требуется сверстать из PSD и прикрутить к сайту на ModX Evo личный кабинет пользователя. Всего нужна: маленькая форма регистрации (5 полей ввода), форма авторизации (2 поля ввода), форма подписки (1 поле ввода), форма личного кабинета ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка 4 шаблонов сайта

    Нужна качественная верстка шаблонов сайта по кровельным работам. Есть слайдеры фотографий и форма обратной связи. Посмотреть макеты можно по этим ссылкам: http://www.designsphere.ru/krotek/main.jpg - главная страница http://www.designsphere.ru/krotek/inner_text.jpg - текстовая страница http://www.designsphere.ru/krotek/inner_projects.jpg ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка и интеграция Opencart

    Движок Opencart другие не предлагать! Есть готовый дизайн в PSD необходимо сделать верстку и натяжку на CMS под ключ. Онлайн оплата будет Onpay http://onpay.ru/ , интеграции с 1с не будет. Так ...

    HTMLOpencart
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переверстать шаблон с таблиц на div

    Приветствую Есть шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/9485.html Исходники: psd и несколько страниц в html HTML оказался состоящим из таблиц, нужно переделать на div-ы. 1 Нужно сделать две страницы с разными блоками в ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать 1 страницу

    $50

    Привет! мне нужно сверстать вот такую страницу. должно открываться в Сафари. оплата - желательно через приват на карту, т.к. вебмани сейчас не работают в Украине.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правка сайта

    Доброго времени! Необходимо доделать, подкорректировать сайт. Платформа Opencart. ТЗ прикрпеляю

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется верстка сайта одностраничника

    $45

    Требуется верстка сайта одностраничника на Wordpress. Сайт представляет собой одну страницу . Образец макета — http://54.228.181.242/livefiles/433766/1386188476588/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F3.jpg Основные задачи: — во всех основных браузерах сайт должен отображаться корректно (IE ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад