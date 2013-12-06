Требуется сверстать из PSD и прикрутить к сайту на ModX Evo личный кабинет пользователя. Всего нужна: маленькая форма регистрации (5 полей ввода), форма авторизации (2 поля ввода), форма подписки (1 поле ввода), форма личного кабинета ...
Доработка сайта
Нужно доделать сайт из готового шаблона. Нужен человек, который бы разбирался в он-лайн кинотеатрах. Обязательно опыт работы в dle. Надеемся на долгосрочное сотрудничество, сейчас и в будущем. Все подробности в письме. Оставляйте ваши координаты.
Заявки фрилансеров
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