Требуется верстка сайта одностраничника на Wordpress.

Сайт представляет собой одну страницу . Образец макета — http://54.228.181.242/livefiles/433766/1386188476588/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F3.jpg

Основные задачи:

— во всех основных браузерах сайт должен отображаться корректно (IE 8 и выше, Opera, FF, Chrome).

— простой и оптимизированный код верстки (минимум ошибок в валидаторе, не десяток файлов css, сохранять картинки с минимальным объемом не в ущерб качеству и другие моменты для оперативной загрузки).

— нужно максимально интегрироваться с используемой CMS, чтобы можно было без проблем добавлять, редактировать и сортировать все меню, плагины, слайдер и т.п. средствами самой CMS, а также обновлять CMS.

Некоторые важные моменты:

1) шапка резиновая на 90% ширины (двигаются фото, астральный круг,блок подписки, ),

2) добавить интеграцию с соцсетями, поставить кнопки

3) сделать кнопки и формы подписки рабочими

К каждому пикселю не придираюсь, но если в макете отступ 10px, не нужно делать его 30px, это откровенно бросается в глаза.

Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт-одностраничник установленный на хостинг и привязанный к домену.

Бюджет 1500 ЯД.

Сроки — 4–5 дней.

Делать можно на моем хостинге.