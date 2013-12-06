Нужен верстальщик с опытом работы, не новичок. Но не с зашкаливающеми расценками. Есть много проектов. В т.ч. и срочных. Прямо сейчас есть проект, который нужно сверстать к утру завтрашнего дня. Требования - ...
Доверстать и исправить пару ошибок на сайте
На сайт http://util5.vidimvseh.ru/ необходимо заверстать новый блок (заголовок, 6 надписей и 6 изображений), подправить шрифт, заверстать изображение отзыва, чтобы при клике открывалось во весь экран, подправить окантовку рядом с заголовками
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