Верстка 3 страниц .

Необходимо заверстать несколько страниц:

1) Страница с тремя вкладками, которые, по сути, однотипны, но отличаются в деталях

2) Некоторые элементы главной страницы:

1. Шапку

2. Один из блоков

3. 3 диалоговых окна

4. 2 выпадающих меню

Дополнительные требования:

1) Использовать иконки в виде шрифтов либо в виде единого svg файла.

2) Верстка div'ами

3) Должна выглядеть хорошо на рвзных разрешения мониторов

Для выпадающих меню может использоваться Twitter Bootstrap v2.3.1

Макет поставляется в виде psd файла, иконки - в виде psd, svg(каждая в своем файле) и в виде заготовки шрифта

Интересуют оценки по времени и стоимости а также есть просьба расписать сколько будет стоить каждый елемент верстки.