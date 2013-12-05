Всем привет. Надо сверстать до завтра страницу по псд В лучших предложениях слайдер. Активное изображение цветное и кружок на нем наложен с инфой. По краям неактивные, соотв если кликнуть по ...
Верстка 3 страниц .
Необходимо заверстать несколько страниц:
1) Страница с тремя вкладками, которые, по сути, однотипны, но отличаются в деталях
2) Некоторые элементы главной страницы:
1. Шапку
2. Один из блоков
3. 3 диалоговых окна
4. 2 выпадающих меню
Дополнительные требования:
1) Использовать иконки в виде шрифтов либо в виде единого svg файла.
2) Верстка div'ами
3) Должна выглядеть хорошо на рвзных разрешения мониторов
Для выпадающих меню может использоваться Twitter Bootstrap v2.3.1
Макет поставляется в виде psd файла, иконки - в виде psd, svg(каждая в своем файле) и в виде заготовки шрифта
Интересуют оценки по времени и стоимости а также есть просьба расписать сколько будет стоить каждый елемент верстки.
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