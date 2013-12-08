Верстка и натягивание на Modx Revo

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок185 просмотров

Добрый день!

Есть макеты в PSD, сайт-визитка с каталогом, подробное ТЗ будет предоставлено исполнителю.

Необходимо:

- Резиновая, кроссбраузерная верстка в HTML5 (IE8+)

- Натягивание на Modx Revo с возможностью редактирования всего и вся + сделать отдельного пользователя админки для контент-менеджера с ограниченными правами доступа (подробнее в ТЗ).

От Вас примерные сроки и цена.

Спасибо.

HTMLMODX
11 лет назад
mr_John
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Grigory-S
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$250
5 дней
Хороший фрилансер. Проект выполнил в срок. Качество верстки отличное, сверстано было с первого раза без замечаний и доработок. Качество внедрения сайта и настройки cms также на высоте. Проявил инициативность и сделал немного больше, чем ожидалось, чем доказал, что работает не только ради прибыли, но и на результат.
Проблем в общении не возникло, быстро объясняет задачу, отвечает на вопросы. Оплата сразу после проверки работы. Рекомендую как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

Grigory-S
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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