Верстка и натягивание на Modx Revo

Добрый день!

Есть макеты в PSD, сайт-визитка с каталогом, подробное ТЗ будет предоставлено исполнителю.

Необходимо:

- Резиновая, кроссбраузерная верстка в HTML5 (IE8+)

- Натягивание на Modx Revo с возможностью редактирования всего и вся + сделать отдельного пользователя админки для контент-менеджера с ограниченными правами доступа (подробнее в ТЗ).

От Вас примерные сроки и цена.

Спасибо.