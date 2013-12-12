Нужна верстка сайта и натяжка на CMS. Предпочтение Wordpress, но если вы можете работать профессионально с другими CMS — рассмотрю варианты. Предлагайте цены и сроки. Макет дизайна страниц и ...
Подключить к сайту smartresponder
1. Создание страницы захвата (дизайн готов, нужно сделать верстку) сайт имеется.
2. Подключить страницу захвата, (человек оставляет емайл, ему приходит инфокурс)
Емайл сохраняется и чтобы я могу в дальнейшем отправлять емайл рассылки.
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