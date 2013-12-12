Подключить к сайту smartresponder

Денис, большой молодец и профи своего дела! Сталкивался со многими специалистами, но он решил задачу очень быстро, тактично и точно! Нужно было сделать сайт под инфопродукт, и подключить разные программы, в том числе автоматической отправки писем! Работой справился! Результатом доволен! Спасибо еще раз! Буду сотрудничать и далее! С уважением, Ильнур Насибуллин